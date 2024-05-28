Андрей Мазуровский рассказал всю правду о работе в Заксобрании Карелии

«В парламенте Карелии были люди просто легендарные. Они бы не позволили никогда, чтобы ими манипулировали». Так говорит о своих учителях Андрей Мазуровский, который был депутатом Заксобрания третьего, четвертого и шестого созывов.

«Им нельзя было сказать: ну-ка, иди и сделай так. У них было свое мнение. Они были убеждены в своей правоте! И очень часто своим взглядом, своим служением Карелии корректировали позицию правительства республики»,

- рассказывает Мазуровский.

А как сложилась депутатская деятельность самого Андрея Афанасьевича Мазуровского, одного из 280 депутатов ЗС РК, избранных за 30 лет работы Карельского парламента?

«Политика - это профессия», - убежден Мазуровский. Что сделал Мазуровский-политик для республики? Почему не удалось победить на выборах в ЗС РК в сентябре 2021 года? И как сегодня строятся его взаимоотношения с властью Карелии, взаимоотношения человека, который 14 лет был депутатом ЗС РК?

Об этом разговор в авторской программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь».// Видео: телеканал "Ника плюс".