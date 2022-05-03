Андрей Мазуровский: «Чиновники не знают Указа Путина или саботируют?»

Текст: Андрей Мазуровский

С тревогой и недоумением мы все следим за событиями в Кондопоге, где власть предприняла очередное наступление на культуру. Районную библиотеку, в свое время признанную одной из лучших в России, пытаются переселить в неотремонтированное и неприспособленное здание бывшего детского сада. Нынешнее прекрасное здание библиотеки, построенное Кондопожским ЦБК при Виталии Александровиче Федермессере, зачем-то понадобилось местным властям, и они сочли, что учреждение культуры можно выселить: перебьются библиотекари. Да и на читателей библиотеки, которые непонятно как будут пользоваться новыми помещениями, чиновникам, видимо, наплевать…

Это событие трудно назвать случайным эпизодом. Это система.

Вот интересно: те, кто все это затеял, знакомы с Указом Президента РФ от 24.12.2014 г.? Среди прочих важнейших целей концепции Основ государственной культурной политики РФ Путин обозначил задачу сохранения библиотек как общественного института распространения книги и приобщения населения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности. Или кондопожские чиновники просто саботируют этот Указ?

Есть и другой документ: Стратегия государственной и культурной политики РФ на период до 2030 года, в которой впервые культура общества признается общественным достоянием, наравне с природными богатствами, а государственная культурная политика представляется как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности. В Кондопоге об этом не знают или не хотят знать?

А ведь появление этих документов не было случайным. Оптимизация культуры, стремление властных структур сэкономить бюджет на учреждениях культуры, привело к тому, что значительно сократилась сеть общедоступных библиотек, и библиотечная сфера в целом оказалась в зоне риска. Идет негативный процесс перевода библиотек в какие-то «досуговые центры». И этот процесс, как каток, не останавливается, продолжая утюжить глубинку, и начинает уже отрицательно влиять на общество в целом.

Результат налицо: теперь у нас нет оснований гордиться тем, что наша страна самая читающая в мире. Да что там, нынешние молодые порой едва умеют читать. Специалисты библиотечного дела считают, что ущербная и неразвитая сеть не сможет обеспечить доступность библиотек для человека, для которого много значит место расположения библиотеки.

Сам факт попытки переселения библиотеки в Кондопоге, по-моему, демонстрирует, что местные чиновники, видимо, читали не те книги, а может, и не читали вообще. И вот вам результат!

Причем, обратите внимание, происходит это в городе, где есть предприятие федерального уровня, где огромные средства вкладываются в его развитие, следовательно, есть перспективы, есть будущее. А раз есть будущее, значит, будут нужны грамотные, интеллектуальные технические кадры. Так что библиотеки очень нужны! Нельзя с ними так. Они должны занимать достойное место.

Президент считает, что сейчас как никогда важно усилить роль таких организаций культуры, как музеи, библиотеки, архивы, в культурном просвещении и воспитании граждан, приобщении их к книгам. Давайте услышим его!

Считаю, что Министерство культуры РК, Глава республики должны помочь библиотеке решить возникшую проблему. // Фото: ThorstenF / Pixabay