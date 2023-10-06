06 октября 2023, 19:43
Андрей Князев спел с героями «Смешариков»
Композиция прозвучит в одном из эпизодов мультфильма
Основатель панк-рок-группы «Король и Шут» Андрей Князев спел песню с героями популярного мультсериала «Смешарики», сообщает «Лента».
Композиция «Таверна» авторства Сергея Васильева прозвучит в эпизоде «Героические хроники героев» - одной из новелл сборника «Смешарики снимают кино» (6+).
Двухминутный видеоклип был опубликован 6 октября на Youtube и набрал более 8 тысяч просмотров.
В описании указано, что автор вдохновлялся классическими ирландскими мотивами. Получившийся трек, будто специально написан для рок-музыканта. Песня воссоздает атмосферу готической сказки, зрители которой вместе со Смешариками встречают колдунов, троллей и гоблинов. // фото скриншот видео с Youtube