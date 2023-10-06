Андрей Князев спел с героями «Смешариков»

Основатель панк-рок-группы «Король и Шут» Андрей Князев спел песню с героями популярного мультсериала «Смешарики», сообщает «Лента».

Композиция «Таверна» авторства Сергея Васильева прозвучит в эпизоде «Героические хроники героев» - одной из новелл сборника «Смешарики снимают кино» (6+).

Двухминутный видеоклип был опубликован 6 октября на Youtube и набрал более 8 тысяч просмотров.

В описании указано, что автор вдохновлялся классическими ирландскими мотивами. Получившийся трек, будто специально написан для рок-музыканта. Песня воссоздает атмосферу готической сказки, зрители которой вместе со Смешариками встречают колдунов, троллей и гоблинов. // фото скриншот видео с Youtube