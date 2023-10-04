Национальной библиотеке Карелии 190 лет

Национальная библиотека республики, которую ежегодно посещают 22 тысячи читателей, стала культурно-просветительским центром Карелии. Началось же все с двух книжных шкафов в кабинете губернатора 190 лет назад. Сейчас в фондах Национальной библиотеки 1 миллион 800 тысяч томов!

Книгу здесь холят и лелеют. Ее моют специальными средствами. Из книгохранилища по монорельсам поднимают к читателю. Ее можно получить в любое время дня и ночи, имея Читательский билет. Вам ее выдаст или примет автомат. Теперь вы можете на одной кафедре заказать и медицинскую, и художественную, и иностранную литературу - любую, и не бегать по разным отделам. Современные технологии охватывают весь библиотечный процесс.

Читальные залы стали театральными подмостками, игровыми полями для детей, местами жарких литературных споров, презентаций книг. Библиотека теперь - и место общения всей семьи.

Чем ещё может удивить этот храм знаний? Об этом разговор с директором библиотеки, Заслуженным экономистом Карелии Мариной Никишиной. (Видео)