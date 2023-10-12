Аналог «Пушкинской карты» для учителей планируют ввести в России

У педагогов в России скоро, возможно, появится возможность бесплатно посещать культурные мероприятия. Это позволит сделать «Учительский билет», передает ТАСС.

Своеобразный аналог «Пушкинской карты» для учителей предложила ввести первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ее инициативу уже поддержали в Минпросвещения РФ. Предполагается, что «Учительский билет» даст право педагогам бесплатно ходить на культурные мероприятия с учениками. // фото: mauriciodonascimento/ pixabay.com