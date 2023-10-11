Каменный ретро-вазон хотят восстановить в Петрозаводске

Во дворе дома №13 по Андропова в Петрозаводске нашли ретро-вазу из камня, передает ИА «Республика».

Сам дом был построен во вторую половину 50-х, когда там появилась ваза – неизвестно. За годы она облезла, цветы в ней больше не растут. Активисты из «Том Сойер Фест» загорелись желанием восстановить этот ретро-объект.

Ранее в столице Карелии в рамках «Том Сойер Феста» был восстановлен деревянный одноэтажный домик на Герцена. // фото freepik.com/ rawpixel.com