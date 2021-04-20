Аналитики рассказали о самом главном страхе жителей Карелии

Исследователи компании развития общественных связей (КРОС) узнали главные страхи россиян. Выводы оформлены в «Национальном индексе тревожностей». В первом квартале 2021 года главным для россиян стал страх перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста, сообщает «Коммерсантъ».

На втором месте оказался страх перед нашествием волков и паводками. Страх стал актуален в связи с появлением этих проблем в Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областях, Коми, Карелии и Бурятии.

На третьем месте стал страх «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг политического и общественного деятеля Алексея Навального.

В КРОС считают, что россияне испытывают тревогу за собственную безопасность, даже не соглашаясь с протестующими. Среди других страхов оказались ухудшение эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса, обострение отношений с США и вооруженного конфликта в Донбассе, рост цен на продукты питания. (фото timeweb.com)