Девочка-богатырь появилась на свет в Санкт-Петербурге

По соседству с Карелией на свет появилась девочка-богатырь. Жительница Северной столицы родила девочку весом 5 килограммов 40 граммов, рост малышки 56 сантиметров, сообщает РИА Новости. Роды проходили естественно, без проведения кесарева сечения.

33-летняя мама с новорожденной дочкой чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. У обоих родителей пятикилограммовой малышки стандартные физические параметры. У петербурженки, чей вес 60 килограмм, беременность протекала без осложнений.

Крупными считаются новорожденные, вес которых превышает четыре килограмма. (фото parents.ru)