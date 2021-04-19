Звезда «Папиных дочек» бросила актерскую карьеру и ушла в фитнес

Актриса из популярного отечественного сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, решила не связывать свою жизнь с актерством.

Несколько лет назад девушка поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ и устроилась преподавать растяжку в фитнес-клуб, сообщает StarHit. В планах у девушки работа в аптеке. Повзрослевшая Пуговка не хочет финансово зависеть от родителей.

«Я могла бы пойти на режиссуру или актерское мастерство, но в итоге решила, что все это не мое. Играть в кино можно и без актерского образования. Если у человека есть таланты, то их можно развивать и без пяти лет в высшем учебном заведении»,

- пояснила 19-летняя девушка.

Старшова давно отказалась от съемок и светских мероприятий. Она посвящает свое время учебе, работе и молодому человеку, с которым познакомилась еще в детстве на занятиях по фигурному катанию. (фото radiokp.ru)