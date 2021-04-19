Слабые подземные толчки зафиксировали на границе Карелии и Ленобласти

19 апреля в 14:07 на севере Ленинградской области вблизи границы с Карелией зафиксировали слабую сейсмоактивность. Ее происхождение не ясно.

Сейсмособытие магнитудой 1,3 зафиксировали севернее озера Ручьевое, сообщает издание «Маяк» со ссылкой на бюллетень, ежедневно публикуемый институтом сейсмологии университета в Хельсинки.

Сейсмособытия неясного происхождения обозначены на карте черными кружками, взрывы (в карьерах, строительные и др.) - синими, землетрясения - красными.

Ранее в Карелии севернее Ладоги фиксировалась сейсмоактивность. 29 марта магнитуда составила 1,9. Также слабые толчки магнитудой 0,6 фиксировались 27 марта на севере республики. (фото 41.mchs.gov.ru)