Американский режиссер снимает фильм в Петрозаводске

Оператор и режиссер из США Оливия Эбертц с середины января работает в Петрозаводске над этнографическим, документально-фантастическим фильмом «Сестра, Систра» / Sister, Sistra». Его действие разворачивается в Дулуте и Петрозаводске.

Картина посвящена городам-побратимам (в англоязычном варианте – это города-сестры). Фильм «Сестра, Систра» исследует, как переплетаются, гармонизируются и зеркально отражаются жизни обитателей этих городов, сообщает пресс-служба министерства культуры Карелии. Режиссер второй раз приехала в Петрозаводск для работы над картиной.

11 февраля в 17 часов в медиа-центре «Vыход» состоится творческая встреча с Оливией Эбертц. Петрозаводчан и гостей приглашают на мероприятия, вход свободный.

Девушка окончила бакалавриат Оберлинского колледжа по направлению «антропология» (2013, штат Огайо, США) и магистратуру Свободного университета в Берлине по направлению «визуальная и медиа антропология» (2019), а также курс документального кино в Новой школе (2016, Нью-Йорк).