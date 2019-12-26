Альфа-Банк выдал 30 млрд рублей оператору связи «МегаФон»

Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 30 млрд рублей одному из ведущих российских операторов связи ПАО «МегаФон» сроком на 2 года.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели Компании, включая пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитного портфеля.

«Альфа-Банк высоко ценит партнерство с ПАО «МегаФон», с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Рост объемов совместного бизнеса свидетельствует о взаимном доверии сторон. Мы надеемся, что поддержка Альфа-Банка послужит успешной реализации задач компании. Банк заинтересован в финансировании телекоммуникационного сектора на гибких, взаимовыгодных условиях».

- подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.