Алексея Навального вывели из комы

Известного оппозиционного политика Алексея Навального вывели из искусственной комы в немецкой больнице, сообщают РИА Новости со ссылкой на клинику Charite.

Он отключен от аппарата ИВЛ.

«Состояние пациента улучшилось», - цитирует врачей агентство.

По данным нескольких телеграмм-каналов, Невальный реагирует на обращения окружающих.

Напомним, 20 августа самолет с оппозиционным политиком на борту экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо. Он был введен в искусственную кому. Несколько дней он находился в больнице Омска, а затем был переведен в немекую клинику. Подозревают отравление.