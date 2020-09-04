Марина Гуменникова оценила готовность школ к учебному году

Депутат Законодательного Собрания Марина Гуменникова совместно с коллегой из Городского Совета Оксаной Политовой посетила школы № 43, 20 и 11 в Петрозаводске, чтобы посмотреть, как они подготовились к началу учебного года. Основной вопрос, который интересовал парламентария, это распределение потоков в школах с большим количеством учеников и организация бесплатного горячего питания школьников младших классов.

Директор школы № 43 Александр Ханцевич подробно рассказал, как педагогический коллектив подготовился к началу учебы. В школе создано ступенчатое расписание и учебный день начинается в 8 часов. Проход в здание для всех потоков разделен – задействованы дополнительные входы, что позволяет школьникам, которые учатся в разных частях здания, не пересекаться.

Марина Гуменникова поинтересовалась у руководителя школы, как проходит обеззараживание кабинетов, в которых сменяются классы в течение школьного дня, так как в школе в две смены учатся почти 1500 учеников. Александр Ханцевич пояснил, что между сменами предусмотрена 20-минутная санитарная обработка помещений и проветривание. В учреждении полностью соблюдены все требования санитарной безопасности – на входе измеряют температуру, проводится обработка рук антисептиком. Кроме этого, антисептики доступны детям во всех местах общего пользования. Для педагогического состава и учеников предусмотрены защитные маски.

Депутат Гуменникова также посетила школьный пищеблок и ознакомилась с организацией бесплатного горячего питания младших школьников. По словам Александра Ханцевича в школе удалось свести расписание таким образом, чтобы питание обеих смен происходило в положенное время в соответствии с требованиями.

Посетив школу № 20, Марина Гуменникова отметила, что подготовка к учебному году также проведена на должном уровне. Как рассказала директор Надежда Кащеева, в школе также организовано разделение потоков, создана очередность посещения столовой, проводятся необходимые санитарные процедуры. В 2020 году руководству школы удалось произвести полную замену освещения в школе. Однако проблемой для учебного заведения остается замена оконных блоков. Марина Гуменникова заверила директора школы, что уделит особое внимание этому вопросу.

Благодаря депутатской поправке Марины Гуменниковой в 2020 году перед началом учебного года удалось отремонтировать все санузлы в петрозаводской школе № 11. Ремонтные работы были капитальные – заменены инженерные сети, сантехника, полы и потолки, произведена облицовка стен кафельной плиткой. Капитальный ремонт туалетов в 11-й школе был произведен впервые за 60 лет существования учебного заведения. Общая сумма составила 2,6 млн рублей.

«Я убедилась, что все организовано на достойном уровне. Мы понимаем, что в процессе учебы за сентябрь и начало октября могут быть обнаружены трудности, которые возможно исправить»

- подвела итог рабочей поездки Марина Гуменникова.

Она отметила, что школами проведена серьезная работа для организации безопасного обучения детей в сложившихся непростых условиях.