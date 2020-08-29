29 августа 2020, 16:19
В Госдуме предложили запретить караоке до конца года
Коллективное пение помогает коронавирусу, считают депутаты
Запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, многие эксперты отмечают повышенную опасность распространения COVID-19 в заведениях, где поют в караоке.
При этом депутат отметил, что если Минздрав согласится с его предложением, то заведения смогут продолжить работу в качестве предприятия общественного питания.
Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.