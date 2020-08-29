Социологи узнали, как россияне относятся к Лукашенко и протестам

Россияне рассказали «Левада-центру», как они относятся к протестам в Белоруссии и правлению Александра Лукашенко. Вот что узнали социологи:

Каждый второй россиянин считает, что выборы в Белоруссии прошли совсем или вполне честно. Лишь 36 % респондентов уверены в нечестности референдума.

57 % опрошенных хотели бы видеть президентом Белоруссии Лукашенко. Лишь 17 % предпочли бы кандидата от оппозиции.

Четверть россиян относятся к протестам против фальсификаций на выборах положительно, 39 % — отрицательно. При этом 39 % респондентов верят, что акции — это провокации зарубежных сил. 28 % опрошенных уверены, что белорусы просто устали от Лукашенко.

70 % респондентов считают, что Лукашенко должен остаться у власти: через компромисс (58 %) или подавление протестов силой (12 %). Лишь 17 % россиян уверены, что президенту нужно пойти на переговоры и уйти в отставку.