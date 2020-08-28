Федеральные СМИ начали информационную атаку на Парфенчикова

Текст: Максим Тихонов

Федеральное издание The Moscow Post опубликовало материал с резкой критикой в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова.

В материале припоминаются все «грехи» карельского генерал-губернатора и делается предположение, что он скоро оставит свой пост. Это перекликается с тем, что мы писали о возможной скорой отставке Парфенчикова.

По сути, материал представляет собой дайджест публикаций в карельских СМИ, в том числе публикаций нашего сайта «Петрозаводск говорит».

Карельский читатель не откроет в нем ничего для себя нового: проблемы, которые бессилен решить действующий карельский губернатор, хорошо известны жителям Карелии. Но, конечно, сам факт появления этой публикации наводит на размышления.

Подобные публикации не появляются сами собой и не делаются просто так. Как минимум, это говорит о следующем.

- В Москве внимательно следят за нашими публикациями, и ничто не остается без внимания – просто откладывается «до нужных времен».

- Раз «информационную пыль» достали и выставили на всеобщее обозрение – значит, именно сейчас это кому-то надо.

- Кто-то потратил силы, время и деньги на то, чтобы негативная информация о Парфенчикове была собрана в кучу и опубликована.

- Едва ли это делается, чтобы сместить Парфенчикова с должности губернатора. Во-первых, не такая уж это завидная должность, по федеральным меркам. Во-вторых, Парфенчиков и сам не прочь оставить ее при удобной возможности. Скорее, цель – не допустить появления Парфенчикова на каких-то федеральных позициях.

Идет большая игра, в которой нам остается быть только зрителями.