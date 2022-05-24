24 мая 2022, 09:15
Александра Горбачева выиграла крупный турнир по панкратиону в Москве
Спортсменка из Петрозаводска вырвала победу в финале
В Москве завершился турнир международной бойцовской лиги Поддубного. Успешно выступила на нем Александра Горбачева из Петрозаводска, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
В соревнованиях по панкратиону в весовой категории до 64 килограммов наша спортсменка завоевала золото. В финале в упорной борьбе Горбачева победила представительницу Туркменистана.
Спортсменка занимается под руководством тренера Евгения Садовникова. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»