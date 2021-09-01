Александр Шарапов: мы должны остановить оптимизацию

- Карелия многие годы продолжает относиться к регионам с низким уровнем жизни, где еще сохраняется высокий уровень смертности среди населения. Особенно это касается таких районов, как Пудожский.

Что все последние годы предпринимала исполнительная власть республики для решения этой проблемы? Она занималась пресловутой «оптимизацией». Пожалуй, никто не отрицал наличия назревших в медицине проблем и не возражал бы против ее проведения, но когда власти, без должной проработки, стали преследовать лишь цель «латания» бюджетных дыр, то итог получился закономерный. И до сих пор жителей республики продолжают лихорадить события, связанные с вышедшими за пределы здравого смысла реформами в социальной сфере.

До настоящего времени жители карельской глубинки, в том числе пудожане, вынуждены задаваться вопросом, кто из «реформаторов» вместо надлежащей организации экстренной помощи на месте принял решение о транспортировке рожениц и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ведь людей надо везти для последующего лечения за 100 и более километров от места их проживании. Не надо иметь профессиональных познаний в медицине, чтобы представить себе печальные итоги таких решений. Незадачливые реформаторы создали людям немало и других сложностей. Например, больные не могут записаться к профильному специалисту, и вынуждены ждать своей очереди неделями, а то и месяцами.

А уж с начала эпидемии коронавируса жители Карелии в полной мере ощутили последствия реальной «доступности» и «качества» оказания медицинской помощи. Наша медицина оказалась практически парализованной, люди часто не могли получить оперативную помощь. Из публичных источников известно, что число умерших в результате борьбы с инфекцией заметно превысило их число от самой эпидемии. К сожалению, жалобы граждан на своевременность и качество медицинской помощи нередко связаны с уже непоправимыми последствиями. Происходит это не по вине медперсонала. Медиков нужно поблагодарить, что они и в таких условиях делают все возможное для спасения людей. Спросить нужно с республиканских чиновников.

Итоги проводимой оптимизации в здравоохранении и образовании продемонстрировали то, что медицинские работники и преподаватели должны быть высокооплачиваемыми для государства и бесплатными для общества. Зарплата рядовых специалистов в социальной сфере еще далека даже от «майских» указов Президента РФ. При этом огромные средства из бюджета выделяются для пиар-компаний правительства Карелии. Например, в последнее время вы можете видеть издающуюся огромным тиражом бесплатную газету. Для чего? Искусное же искажение реальной действительности о стабильности и благополучии только озлобляет людей, порождая стойкое чувство несправедливости.

К процессу «оптимизации» добавилась и пресловутая пенсионная реформа. Повышение пенсионного возраста явилось шоком для значительной части населения нашей Карелии. Это увеличило безработицу. Ведь и так, чтобы не оказаться в нищете, многие пенсионеры вынуждены продолжать работать. Теперь молодым людям стало еще сложно найти себе работу.

Не секрет, что большинство избирателей игнорирует выборы, не доверяя их итогам. Однако даже при наличии риска фальсификаций, но ради торжества правды и справедливости, убежден, важен голос каждого из нас. Смею предположить, если мы с Вами проигнорируем предстоящие выборы, то еще долго будем пожинать плоды своего безразличия, оставив наших стариков, детей и инвалидов без должной защиты.

Я уверен, что жителям нашей республики необходимы независимые, а не послушные депутаты, что позволит в последующем избежать бездумного, по команде сверху, принятия законов, ущемляющих права граждан. Именно по этим причинам, имея уже опыт работы по защите прав граждан, я вошел в команду неравнодушных профессиональных людей, которые уже давно и успешно отстаивают вопросы законности и справедливости на всех уровнях.

Честь имею.

С уважением, кандидат от партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" Александр Шарапов.

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