Наталья Краснопивец - за удобный и дешевый общественный транспорт

- В нашем городе давно назрела проблема с общественным транспортом. Много можно говорить о неудобных маршрутах. О том, что остановки расположены так, что человеку надо пройти по расстоянию еще 2-3 остановки для того, чтобы добраться до дома. Некоторые микрорайоны города много лет страдают от отсутствия нормального автобусного сообщения. Например, район Птицефабрика соединяет с городом маршрут №5, который и в будние-то дни ходит редко, а уж в выходные его просто не дождаться. А маршрут №12 приходится порой ждать по 30-50 минут.

В каких автобусах мы с вами вынуждены передвигаться — не мне вам рассказывать. Кажется, что их никогда не моют! Почему салоны грязные? Почему сиденья в них держаться на честном слове? Да и сами модели автобусов… С детской коляской в наши маршрутки не войти, человеку с ограниченными возможностями туда не взобраться. И просто пожилому человеку на высоту этих ступенек трудно подниматься.

Таким образом, сегодня петрозаводчане в общественном транспорте получают минимум удобств и качества, минимум обслуживания при максимальных ценах. Соглашусь с жителями нашего микрорайона, которые говорят, что чиновники не ездят в этих автобусах, а как живет народ – их мало интересует. Нормального контроля нет, и все отдано на откуп частникам, зарабатывающим на пассажирах деньги. Наверняка в контрактах есть пункты о техническом, санитарном, да и просто эстетическом состоянии этого транспорта. Почему же автобусы, предназначенные для перевозки людей, выглядят, как транспорт для совсем иных целей?

Горожане жалуются на то, что обращения в администрацию Петрозаводска или жалобы, оставленные на странице губернатора Карелии, уже много времени не дают никаких результатов. Однако за эти вопросы отвечает городская власть! Ведь это администрация города заключает контракты на пассажирские перевозки и именно ее чиновники должны следить за исполнением условий контрактов, а не пассажиры, прождавшие под дождем 40 минут автобуса, должны выяснять отношения с его водителем.

Хорошо понимаю, что проблему общественного транспорта нужно решать комплексно, ответив для начала на простой вопрос: эта сфера в первую очередь нужна для зарабатывания денег бизнесменами-перевозчиками, или главное в общественном транспорте - это все-таки удовлетворение нужд всех петрозаводчан в дешевом проезде? И в этой связи настало время нам, жителям города, объединить свои усилия и потребовать от исполнительной власти решить эту проблему. Сделать это можно будет намного быстрее и эффективней при активном участии выбранного жителями Ключевой своего депутата. Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" также готова активно включиться в решение этой проблемы. Поэтому я дала согласие на свое выдвижение кандидатом в депутаты Петрозаводского городского совета по округу № 8.

Как депутат, я буду добиваться кардинального усиления контроля за работой перевозчиков. У нас есть специалисты-логисты, которые могут проработать маршруты общественного транспорта, удобно соединяющие все районы города. Наряду с созданием новой, современной транспортной схемы Петрозаводска требуется содействие нового депутатского корпуса для развития муниципального транспортного предприятия, сохранение троллейбусного сообщения. Я уверена, что при поддержке избирателей Ключевой мы сможем наконец-то добиться удобного и комфортного проезда.

Наталья Краснопивец - Кандидат в депутаты Петрозаводского городского совета от партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ".

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