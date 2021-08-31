Владимир Кванин: "Трудностей не боюсь"

Его детство прошло в городе Старый Оскол и пришлось на 70-80-е годы XX века. Родители Владимира трудились на местном ГОКе.

Лес и поле – излюбленные места для прогулок. За них частенько стоял в углу. Нас с друзьями отпускали гулять во двор, а мы, не спросясь, убегали на природу и возвращались за полночь. Там же, в лесу, по весне собирали своим мамам охапки подснежников. Это острое ощущение весны и мамина улыбка всегда со мной. Отец внушал мне простые истины: слабых не обижать, а если есть желание подраться – выбирать тех, кто сильнее. Ему я благодарен за воспитание во мне любви мастерить своими руками. Мужской работы я не боюсь и по дому все делаю сам,

- вспоминает Владимир.

Как и многие его сверстники, Владимир Кванин мечтал непременно стать пожарным, космонавтом или спортсменом, но его профессиональная деятельность и увлечения так или иначе всегда были связаны с математикой.

От слесаря до коммерсанта

Из Старого Оскола в Карелию семья Владимира уехала на всесоюзную стройку в Костомукшу, где было обнаружено гигантское железнорудное месторождение. Страна приняла решение возвести горно-обогатительный комбинат, который потом стал мощной сырьевой базой для металлургической промышленности Северо-Запада. Оттуда, с ГОКа, учеником слесаря Владимир Кванин начнет свою трудовую биографию.

В середине 90-х основные акции «Карельского окатыша» выкупила крупнейшая российская горнодобывающая компания «Северсталь» из Череповца. Её гендиректор Алексей Мордашов отличался европейской школой управления, которую решил внедрить на костомукшском ГОКе. Руководству комбината было поручено подобрать из каждого цеха наиболее перспективных молодых людей для обучения менеджменту.

На тот момент я работал в буровом цехе, и меня тоже пригласили попробовать свои силы. Обучались тут же, на комбинате, специалистами «Северстали», а потом еще на несколько месяцев были откомандированы в Череповец. Каждый из нас по итогу должен был презентовать свои наработки. Я в числе остальных изучил одно из направлений коммерческой деятельности, подготовил решение, и оно было признано лучшим. Меня заметили, и через некоторое время вызвали в управление Карельского окатыша: «Парень, ты серьезно проявил себя. Мы приглашаем тебя работать в коммерческую дирекцию начальником бюро».

Владимир Кванин проработает на «Карельском окатыше» в общей сложности 15 лет и уйдет оттуда уже руководителем коммерческого направления предприятия.

Армия: Куба

В 1989 году после учебки Владимир попал на службу в дружественную Кубу в автомобильные войска.

Прослужил я на Кубе два с половиной года. Так получилось, что ушел в армию из Советского союза, а вернулся в другую страну. О том, что происходит на родине – попытка переворота, ГКЧП – мы не знали. Новости и письма приходили с существенной задержкой. Перемены мы ощутили только по приезду. В самолете нас не кормили, а с аэропорта повезли на железнодорожный вокзал. Первое, куда мы побежали, была столовая. На питание нам выдали какие-то рубли (основное довольствие получали в долларах, которые еще не успели обменять), и когда мы набрали полные подносы и добрались к кассе, поняли, что нам не хватит даже на компот! Нас спасли фрукты: домой из Кубы мы везли каждый по ящику (бананы, ананасы, апельсины, мандарины).

Компьютерщик

По специальности Владимир инженер-системотехник. Работая на ГОКе, параллельно учился в Северо-Западном техническом университете. С первыми компьютерами начал работать еще до ухода в армию. Они появились в Советском союзе в конце 80-х. Это были американские процессоры в виде клавиатуры, вместо монитора телевизор, а в роли дисковода — магнитофон. Программы записывались на обычную пленку.

Спустя время там же, на том же ГОКе, он разработал компьютерную программу, считающую экономию буровых инструментов. Эта программа на тот момент сильно облегчила процесс расчетов, и те, кто ей пользовался, были ему благодарны, а Владимир был горд и счастлив, что смог помочь.

О фото, книгах и Паскале

Отец увлекался фотографией и заразил меня. От процесса проявки пленки и рождения чуда на моих глазах захватывало дух. У меня было несколько фотоаппаратов, самый первый и любимый «Смена», подаренный отцом. Без чтения не могу прожить и дня. Сейчас постигаю нашумевший роман китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трех тел». Ежедневно просматриваю математические блоги, изучаю новые языки программирования, тот же Python. Просто так, для интереса.

Страсть Владимира Кванина к математике спроецировалась и на любимого питомца, которого зовут Паскаль.

Я присматривал себе золотистого ретривера. В Костомукше не нашел, но наткнулся на объявление о продаже щенков лабрадора. Забрал последнего. Сначала его даже не хотели отдавать, потому что накануне он упал и сильно поранился. Я схватил его в охапку, и говорю: «Не отдам!» Мы помчались к ветеринару, там его замазали, зашили. На своей первой фотографии маленький Паскаль весь в зеленке. Сейчас ему восемь, мы с ним большие друзья.

Экология, ОНФ, «Зеленый щит» в топе

Уйдя с ГОКа, Владимир Кванин решил заняться бизнесом, создал свое дело по строительству, ремонту, поставкам техники на тот же Карельский окатыш. В какой-то момент захотелось расширить бизнес, и он решил переехать из Костомукши в Петрозаводск. Здесь Владимир открыл свое предприятие по камнеобработке – тогда с уходом с рынка Китая востребованность в камне была большая.

Тема экологии в его жизни возникла приблизительно в это же время. Точнее она была с ним всегда, но активно он начал интересоваться ею будучи сопредседателем карельского отделения Общероссийского народного фронта, который ему было предложено возглавить в 2015 году.

Когда я стал погружаться в экологическую проблематику, то понял, как много у нас нерешенных вопросов. Важными экологическими направлениями ОНФ стали такие как защита лесов (незаконные рубки) и мусорная реформа. Мы объездили всю республику. Проблема сбора отходов колоссальная: многочисленные лесные свалки бытового мусора и опасных отходов по всей республике, отсутствие раздельного сбора, и при этом несовершенство законодательства в области обращения с отходами. Одна из наших серьезных заслуг – создание так называемого «Зеленого щита» Петрозаводска. В 2017 году мы выступили инициаторами закона о создании лесопарковой полосы вокруг карельской столицы, и депутаты Заксобрания нас поддержали.

"Зеленый щит" Петрозаводска вошел в топ-20 всероссийского рейтинга проектов ОНФ. Закон помогает не только сократить количество незаконных вырубок, но и ограничить ведение хозяйственной деятельности в лесопарковой зоне и использовать ее под строительство лишь в определенных случаях.

О выборах и депутатском мандате

Возможностей общественника уже не хватает для более серьезной работы, влияния на госполитику, на происходящие процессы. Чувствуя проблематику многих сфер нашей жизни, у меня появилось желание принимать участие в решении тех или иных вопросов. Серьезный инструмент для этого – войти в политику, во власть. Я иду в политику, потому что хочу и готов менять нашу жизнь к лучшему. И в первую очередь, силы будут брошены на создание в Карелии условий для роста доходов и благосостояния людей. Нам необходимо создавать современную инфраструктуру и рабочие места в регионах и в целом обустроить страну для жизни. Экология, здравоохранение, система образования, все это требует кардинального изменения. И я буду над этим работать!

Новая жизнь с Новыми людьми!

Предстоящие сентябрьские выборы - это мой первый опыт, я принял решение идти вместе с партией «Новые люди». Изучив программу, познакомившись с руководством и теми, кто ее поддерживает, понял для себя, что мне близки их задачи. Мы за либерализацию процессов, происходящих в стране. За снижение роли государства в управлении бизнесом. За прямые выборы мэров. За активное участие граждан в жизни страны. Основная проблема в Карелии – низкий уровень жизни, низкие доходы. Отсюда ежегодный отток населения из республики. Соответственно, нужно создать такие условия, чтобы предприятия здесь работали и успешно развивались. «Новые люди» будут добиваться законодательно создания одинаковой конкурентной среды с соседними областями. Как минимум, должны быть одинаковые налоги, а лучше еще и ниже. У нас на Севере должна быть еще и финансовая господдержка бизнеса. Она вроде есть, но не системная. Да, выделяются федеральные деньги. Задача чиновников – их освоить, по сути, раздать. И критерии отчетности перед федералами такие же - освоены средства или нет. А где создание рабочих мест, увеличение налоговой базы, и всего остального, что способствует развитию бизнеса? В итоге зачастую получается, что предприятие МСП средства поддержки освоило, потом могло уйти в небытие, а по итогу ни рабочих мест, ни налогов, и предприятий, ни развития. Это существенный минус.

Успех – это работа над собой

В везение и счастливый случай Владимир Кванин не верит. Говорит, что они, конечно, случаются, но в его жизни присутствуют редко. Он сделал себя сам. Родные часто отговаривали его от участия в новых проектах, особенно когда решил заниматься своим бизнесом. Но трудности – это не про Кванина.

Если будет стоять задача запустить спутник в космос, я это сделаю. Я найду людей, деньги. Готов взять на себя ответственность, не боюсь трудностей, неизвестности и тех планов, которые кажутся на первый взгляд неосуществимыми.

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