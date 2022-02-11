Александр Большунов принес России двенадцатую медаль Олимпиады

Александр Большунов завоевал серебряную медаль в раздельной лыжной гонке классическим стилем на 15 километров на Олимпиаде в Пекине. Эта медаль стала двенадцатой для сборной России на Играх.

Победу в гонке одержал финн Ииво Нисканен. Для Суоми это первое золото Игр в Пекине. Третье место досталось норвежцу Йоханнесу Клебо.

В активе сборной Росси на данный момент две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Фото pixabay.com/DavidRockDesign