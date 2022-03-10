Альбом этнической музыки северных народов выпустили в России

В России выпустили альбом этнической музыки Арктики. Его создатели, DJ Дамир Алибакиев и продюсер Роман Лалетин, отобрали аутентичные фольклорные записи и на их основе сделали двенадцать электронных треков. Альбом получил название «Добро пожаловать в Арктику». В музыкальном путешествии от Мурманска до Чукотки звучат хомус, жалейка (прим.ред. инструмент с одинарной тростью) и калюка (прим.ред. разновидность продольной обертоновой флейты).

Альбом этнической музыки создан на основе музыкального сопровождения фестивалей «Добро пожаловать в Арктику!», которые проходили в 2018 и 2019 годах, сообщается на сайте проектного офиса развитии Арктики.

При создании альбома авторы проекта использовали песни исполнителей северного фольклора Александра Кокорина, Марии Бельды, Галины Лехановой, ансамбля «Поветерь» и других. Авторы сборника прослушали яркий и суровый фольклор поморов, песни шаманов-нганасан, таинственное искусство якутского народа – всего более 100 часов материала. Создатели сборника хотели, чтобы альбом рассказал о народах Крайнего Севера и их культуре жителям России и мира. Послушать его можно бесплатно на двух площадках «Яндекс. Музыка» и Spotify. (фото music.yandex.ru)