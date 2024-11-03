Аквариумных рыбок пустили на крабовые палочки в российском регионе

Производство морепродуктов из аквариумных рыбок раскрыли в Пскове. Специалисты Россельхознадзора анализировали данные в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» и зафиксировали ввод в оборот потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения одной компанией, сообщает «Псковское агентство информации».

Из 48,5 тысячи аквариумных рыбок произвели 73 тонны различной продукции. Включая, филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

Производитель также не осуществлял хозяйственная деятельность по заявленному адресу. Хотя площадка компании была фантомной, она была зарегистрирована в ФГИС «ВетИС». В итоге регистрацию аннулировали, специалисты обратились в полицию. // фото unsplash.com/ Frederica Diamanta