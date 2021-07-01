Акула откусила пятку летевшему над морем парашютисту

Акула напала на экстремала у берегов популярного курорта Акаба в Красном море. О случившемся сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

37-летний мужчина вместе с приятелем парил над поверхностью воды, когда внезапно его атаковала хищница. Иорданец ненадолго погрузился в воду, но этого оказалось достаточно акуле. Она выпрыгнула и ухватила его за пятку. Очевидец запечатлел инцидент.

Пострадавшего доставили в госпиталь, провели операцию. После нападения хищницы у мужчины было сломано несколько костей, разорваны мышцы и сухожилия. По факту инцидента было назначено расследование. (фото bbc.com)