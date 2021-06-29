Эксперт назвал основную ошибку при зарядке смартфона

Когда производители советуют владельцам смартфонов полностью разряжать их и полностью же потом заряжать, они руководствуются вовсе не интересами пользователей. В этом случае уменьшается срок службы аккумулятора, рассказал РИА Новости Борис Бокарев, отвечающий за проектное направление в инфраструктурном центре EnergyNet.

Эксперт уточнил, что на долговечность батареи смартфона влияет число так называемых зарядных циклов. Каждый из них – это зарядка на 90 или 100 процентов. Смартфон в среднем может без проблем пережить 300 циклов, иногда 500. Затем начинает падать емкость аккумулятора.

Поэтому советы о полной зарядке – маркетинговый ход, который призван стимулировать спрос на новые гаджеты. Бокарев посоветовал пользоваться специальным режимом, который есть как в Android, так и в iOS. Он позволяет заряжать батарею только на 80 процентов. (фото euroroaming.ru)