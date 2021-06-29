В WhatsApp появилась новая удобная функция

Пользователи WhatsApp получили возможность одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что юзеры смогут пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту. После того, как устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно.

Пока что нововведение доступно только пользователям бета-версии приложения на Android. Позже его смогут использовать все пользователи мессенджера.