Актуальные вакансии в Карелии от компании КСМ

АО «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» - крупнейшая строительная компания Республики Карелия. Более 55 лет компания работает на всех сегментах строительного рынка республики и за её пределами: возводит жилые дома, промышленные комплексы, объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, участвует в реконструкции гидросооружений, прокладывает инженерные коммуникации, автомобильные и железные дороги.

Открыты вакансии:

- плотников

- электрогазосварщиков

- монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций

- стропальщиков

Кандидатам предлагается официальное оформление, социальный пакет, своевременные стабильные выплаты заработной платы. При работе вахтовым методом организованы комфортные условия проживания, проезд до объекта, питание.

Откликнуться и уточнить подробности можно по тел.: 8 (8142) 78-02-95 (в будни с 08.30 до 16.45, перерыв с 12.30 до 13.30).

Подробнее условия по каждой вакансии можно прочитать по ссылке: https://vk.com/topic-29500450_40982260?post=31

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