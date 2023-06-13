Актер Трит Уильямс погиб в автокатастрофе

Трагически оборвалась жизнь 71-летнего американского актера и режиссера Трита Уильямса.

12 июня в Дорсете в штате Вирджиния в мотоцикл актера врезался внедорожник. Трит Уильямс скончался, сообщает газета New York Times.

Началом актерской карьеры Уильямса можно считать 1979 год, когда на экраны вышел фильм режиссера Милоша Формана «Волосы», созданный на основе одноименной бродвейской театральной постановки. Кинолента мгновенно сделала Трита популярным, с тех пор он стал сниматься в кино все чаще. Он сыграл в картинах «Однажды в Америке», «Марафонец», «Перед классом», «На самом дне океана», «Трамвай «Желание» и многим другим. // кадр из картины «Подъем с глубины»