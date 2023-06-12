В возрасте 86 лет умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. У политика были проблемы со здоровьем. Берлускони скончался в больнице в Милане.

За свою карьеру четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии. В политику пришел, когда ему было 57. Берлускони был первым мультимиллиардером, который возглавил правительство европейского государства. // фото forbes.ru/ Max Rossi / Reuters