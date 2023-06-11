11 июня 2023, 11:18
Молодая пара из России погибла в Таиланде
Мужчина и женщина разбились в ДТП в Паттайе
В Таиланде погибли два туриста из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Трагедия произошла в Паттайе. По данным источника, 23-летний россиянин ехал на автомобиле со своей 18-летней подругой. Водитель не справился с управлением и врезался в пальму.
Спасатели достали пострадавших из искореженной машины. Однако и мужчина, и женщина позже скончались от полученных травм. // Фото: unsplash.com