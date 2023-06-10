Два крупных астероида летят к Земле

В сторону Земли летят два крупных астероида. Об этом сообщается в Telegram-канале Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша Российской академии наук (РАН).

Так, 12 июня астероид 1994 XD пролетит на расстоянии в 3,2 миллиона километров от нашей планеты. Это будет его максимальное сближение с момента открытия в 1994 году.

Уже 15 июня состоится сближение с астероидом 2020 DB5. Он пройдет на расстоянии, которое в 11 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

«А это еще раз напоминает нам о том, что значительная часть столь же крупных "околоземников" остаются неизвестными. Какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову (хотя вероятность низка)», - говорится в заявлении. // Фото: Istock