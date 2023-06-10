10 июня 2023, 11:28
Актер из сериала «Во все тяжкие» умер во сне
Актер Майк Батайе скончался в возрасте 52 лет
Умер актер Майк Батайе, сыгравший в культовом сериале «Во все тяжкие». Об этом сообщает Variety со ссылкой на сообщение семьи артиста.
Батайе скончался во сне у себя дома в США. Ему было 52 года. Отмечается, что у артиста случился сердечный приступ.
Актер известен по ролям в таких проектах, как «В Филадельфии всегда солнечно», «Американская мечта», «Не шутите с Зоханом», «Американский восток». // Фото: GettyImages