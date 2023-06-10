Актер из сериала «Во все тяжкие» умер во сне

Умер актер Майк Батайе, сыгравший в культовом сериале «Во все тяжкие». Об этом сообщает Variety со ссылкой на сообщение семьи артиста.

Батайе скончался во сне у себя дома в США. Ему было 52 года. Отмечается, что у артиста случился сердечный приступ.

Актер известен по ролям в таких проектах, как «В Филадельфии всегда солнечно», «Американская мечта», «Не шутите с Зоханом», «Американский восток». // Фото: GettyImages