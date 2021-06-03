03 июня 2021, 09:01
Актер из российских сериалов Андрей Погребинский умер в 45 лет
Артист был известен также по своей каскадерской работе
В Санкт-Петербурге умер каскадер и актер Андрей Погребинский. Ему было 45 лет. О смерти артиста сообщает Пятый канал.
Причины кончины Погребинского не раскрываются. Дата и место похорон пока также не ясны.
Андрей Погребинский начинал свою карьеру в кино как каскадер. Затем он начал получать эпизодические роли и стал регулярно появляться в сериалах. Актер снялся в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Мажор», «Морские дьяволы», а также «Ментозавры». Фото cdnvideo.ru