Актер из российских сериалов Андрей Погребинский умер в 45 лет

В Санкт-Петербурге умер каскадер и актер Андрей Погребинский. Ему было 45 лет. О смерти артиста сообщает Пятый канал.

Причины кончины Погребинского не раскрываются. Дата и место похорон пока также не ясны.

Андрей Погребинский начинал свою карьеру в кино как каскадер. Затем он начал получать эпизодические роли и стал регулярно появляться в сериалах. Актер снялся в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Мажор», «Морские дьяволы», а также «Ментозавры». Фото cdnvideo.ru