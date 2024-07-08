08 июля 2024, 15:35
Акцию «Километр здоровья» отменили в Петрозаводске
Непогода не дала собраться любителям бега карельской столицы
В Петрозаводске отменена традиционная акция «Километр здоровья». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Мероприятие для юных и взрослых любителей бега должно было состояться сегодня, 8 июля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий старты пришлось отменить.
Июльский «Километр здоровья» планировалось приурочить ко Дню семьи, любви и верности. Забеги должны были состояться в парке Ямка. // Фото: unsplash.com / Emma Simpson