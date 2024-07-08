Фестиваль спорта KareliaTri собрал 1000 участников

6 и 7 июля в Петрозаводске уже в третий раз состоялся фестиваль спорта KareliaTri-2024. Он объединил более 1000 спортсменов-любителей из 130 городов России и зарубежья – от 2 до 74 лет.

Яркое, динамичное и масштабное событие для горожан и гостей карельской столицы в самом центре города. Праздник спорта для всей семьи с особой атмосферой.

В первый соревновательный день прошли заплывы в открытой воде KareliaTri Swim на набережной Онежского озера (на дистанции ½, 1 и 2 морских мили), женский и мужской забеги на 5 км KareliaTri Lady / Men, скандинавская ходьба KareliaTri Scandi. Для юных спортсменов состоялись детские забеги на 500 и 1000 метров.

Во второй, основной соревновательный день на старт вышли триатлеты. Участники преодолевали «олимпийскую» (51,5км) и «полужелезную» (113км) дистанции.

Специально для KareliaTri-2024 мы выстроили транзитную зону для велосипедов на Советской площади перед памятником О.В.Куусинену, а также настоящий надземный переход через проезжую часть. Такого Петрозаводск еще не видел! В этом году карельская погода добавила колорита KareliaTri, участникам действительно приходилось преодолевать не только себя, но и погодные условия. Эти 2 дня были очень эмоциональными, непростыми, но яркими и динамичными. С каждым годом к нам присоединяется всё больше участников, для кого-то KareliaTri стал уже «домашним» стартом – есть атлеты, которые приехали к нам в третий раз. Всё больше партнеров проявляет интерес к нашему событию и помогают нам в организации столь масштабного события. Это очень радует и мотивирует делать старт лучше!

– поделился своими впечатлениями один из организаторов KareliaTri Никита Комиссаров

Оба дня на фестивале работала развлекательная площадка от партнеров события для детей и взрослых, которую посетили тысячи горожан и гостей столицы Карелии.

Петрозаводск стал настоящей столицей спорта, и нам приятно, что Сбер принял в этом участие. Фестиваль триатлона превратился из спортивного события в добрую семейную традицию. Участие в таком событии не только способствует здоровому образу жизни, но и помогает укрепить связи внутри семьи. Вместе мы учимся преодолевать трудности, радоваться успехам и поддерживать друг друга – все это делает спортивные события такими важными. Сбер также учредил специальные номинации в скандинавской ходьбе: за преданность, спортивное долголетие в скандинавской ходьбе, активность, спортивность и яркость. Тысячи спортсменов своим примером доказали, что у природы нет плохой погоды, –

отметил ио Управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Андрей Новицкий.

В 2022 году на KareliaTri приняли участие порядка 200 спортсменов, в 2023 – порядка 600, в 2024 году – более 1000. Дальше – больше! KareliaTri можно уже по праву назвать одной из визитных карточек Петрозаводска и Карелии, событием, которое привлекает тысячи туристов в регион.

//Фото: Арина Степенная