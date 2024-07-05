Горнолыжница из Карелии выиграла всероссийские соревнования

Спортсменка из Карелии Виктория Владыко выиграла всероссийские соревнования по горным лыжам «Приз Эльбруса». Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Кандидат в мастера спорта завоевала золото в слаломе. Ее соперницами были более 40 горнолыжниц со всей страны.

Всероссийские соревнования «Приз Эльбруса» проходят в эти дни в Кабардино-Балкарии. // Фото центра спортивной подготовки