05 июля 2024, 16:03
Горнолыжница из Карелии выиграла всероссийские соревнования
Виктория Владыко победила на стартах «Приз Эльбруса»
Спортсменка из Карелии Виктория Владыко выиграла всероссийские соревнования по горным лыжам «Приз Эльбруса». Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Кандидат в мастера спорта завоевала золото в слаломе. Ее соперницами были более 40 горнолыжниц со всей страны.
Всероссийские соревнования «Приз Эльбруса» проходят в эти дни в Кабардино-Балкарии. // Фото центра спортивной подготовки