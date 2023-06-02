02 июня 2023, 20:43
Агроном назвала способ спасти урожай при аномальной жаре
Дачникам рассказали, что делать с растениями в теплицах жарким летом
Растения в теплицах страдают в жаркую погоду, но урожай можно спасти. Как именно, рассказала АиФ агроном Людмила Шубина.
Она отметила, что в теплице температура может достигать 50 градусов, если двери закрыты. Поэтому в жару нужно открыть их нараспашку. При этом поливать следует только на ночь, а на следующий день разрыхлить землю.
- Рыхление — это сухой полив. Мы закрываем влагу, а затем мульчируем, чтобы она не испарялась через трещины,
- заявила Шубина.
Она посоветовала закрывать почву торфом, соломой, перегноем, свежескошенной травой. // фото: pixabay.com