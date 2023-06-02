02 июня 2023, 20:43
Россия

Агроном назвала способ спасти урожай при аномальной жаре

Дачникам рассказали, что делать с растениями в теплицах жарким летом

Растения в теплицах страдают в жаркую погоду, но урожай можно спасти. Как именно, рассказала АиФ агроном Людмила Шубина.

Она отметила, что в теплице температура может достигать 50 градусов, если двери закрыты. Поэтому в жару нужно открыть их нараспашку. При этом поливать следует только на ночь, а на следующий день разрыхлить землю.

- Рыхление — это сухой полив. Мы закрываем влагу, а затем мульчируем, чтобы она не испарялась через трещины,

- заявила Шубина.

Она посоветовала закрывать почву торфом, соломой, перегноем, свежескошенной травой. // фото: pixabay.com

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Метки: 
жара
урожай
теплица