Агроном назвала способ спасти урожай при аномальной жаре

Растения в теплицах страдают в жаркую погоду, но урожай можно спасти. Как именно, рассказала АиФ агроном Людмила Шубина.

Она отметила, что в теплице температура может достигать 50 градусов, если двери закрыты. Поэтому в жару нужно открыть их нараспашку. При этом поливать следует только на ночь, а на следующий день разрыхлить землю.

- Рыхление — это сухой полив. Мы закрываем влагу, а затем мульчируем, чтобы она не испарялась через трещины,

- заявила Шубина.

Она посоветовала закрывать почву торфом, соломой, перегноем, свежескошенной травой. // фото: pixabay.com