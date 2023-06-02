02 июня 2023, 19:14
Невозможность заблокировать YouTube признали в Госдуме
Видеохостинг назвали враждебным, но не имеющим альтернативы
Зампредсед комитета Госдумы России по информационным технологиям, связи и информационной политике Антон Горелкин признал невозможность блокировки YouTube.
Депутат заявил, что видеохостинг враждебен нашей стране, но пока не имеет альтернатив. Его слова приводятся Telegram-канале МНМ.
- YouTube враждебен, но альтернативы пока нет,
- сказал Горелкин.
Он добавил, что заблокировать платформу сейчас не получится по техническим причинам. Дело в том, что Google много лет встраивался в российскую цифровую инфраструктуру. // фото: www.freepik.com