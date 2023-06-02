Невозможность заблокировать YouTube признали в Госдуме

Зампредсед комитета Госдумы России по информационным технологиям, связи и информационной политике Антон Горелкин признал невозможность блокировки YouTube.

Депутат заявил, что видеохостинг враждебен нашей стране, но пока не имеет альтернатив. Его слова приводятся Telegram-канале МНМ.

- YouTube враждебен, но альтернативы пока нет,

- сказал Горелкин.

Он добавил, что заблокировать платформу сейчас не получится по техническим причинам. Дело в том, что Google много лет встраивался в российскую цифровую инфраструктуру. // фото: www.freepik.com