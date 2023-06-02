В Совете Федерации предложили применение просроченным продуктам

Продукты с истекшим сроком годности можно использовать для производства кормов для животных. С таким предложением выступил аграрный комитет Совета Федерации, пишет РИА Новости.

Сенаторы рекомендовали изменить текст федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» и постановление правительства, касающееся порядка изъятия из обращения, утилизации или уничтожения продуктов, материалов и изделий.

Предложено при производстве кормов и добавок использовать испорченные или потерявшие потребительские свойства продукты, а также еду с истекшим сроком годности. // Фото: freepik.com