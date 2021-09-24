Агрессивный юноша проник на территорию «скорой» в Петрозаводске

Агрессивного молодого человека задержали сотрудники Росгвардии в Петрозаводске. Он проник на территорию БСМП, сообщили в ведомстве.

Тревожная сигнализация Больницы скорой медицинской помощи в столице Карелии сработала около поуночи. На вызов прибыла группа задержания.

Оказалось, 21-летний юноша пробрался на территорию БСМП и угрожал встретившему его охраннику. Нарушителя задержали и передали наряду ППС. // Фото: Akuptsova/Pixabay