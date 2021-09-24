Молодую женщину уже четыре дня ищут в Петрозаводске

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивают 34-летнюю женщину. От Евгении Кирилловой уже четыре дня нет вестей, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска ушла из дома на Древлянке 20 сентября. С тех пор она не появлялась, на связь не выходит.

Кириллова Евгения Валерьевна родилась в 1987 году. В момент исчезновения была одета в зеленое пальто, светлые джинсы, обута в черные ботинки на высокой платформе с красными шнурками.

Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемой, незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона: 8 921 224 10 63. // Фото: источник