Футбольные ворота унес со спортивной площадки житель Костомукши

На территории спортивной площадки в Костомукше проводили ремонт и демонтировали футбольные ворота. Их приметил и унес 38-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина увидел разобранные конструкции, погрузил в свой автомобиль и увез. Его действия попали в кадр камеры видеонаблюдения. Злоумышленника нашли, он не стал отпираться.

По словам воришки, он не знал, что взял ворота. Мужчина думал, это старые водопроводные трубы, которые никому не нужны. Он продал их и потратил деньги.

Сейчас эксперты определяют сумму причиненного его действиями материального ущерба и устанавливают место сбыта ворот. // Фото: RoboMichalec/Pixabay