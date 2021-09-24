24 сентября 2021, 11:21
Иностранец водил грузовик в Карелии и за это будет выслан из России
В Медвежьегорском районе выявили шофера-мигранта, который работал без патента
Гражданина иностранного государства остановили на одной из дорог Медвежьегорского района, когда он был за рулем грузовика. Мигрант не имел патента на осуществление трудовой деятельности, сообщили в МВД Карелии.
Ранее этого иностранца уже привлекали к административной ответственности за работу без патента в Прионежье. Его оштрафовали на две тысячи рублей, однако через две недели мигрант снова был за рулем.
Теперь суд оштрафовал его уже на пять тысяч и постановил выдворить из России.
Пока что нарушителя поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Карелия.
Работодателя также привлекли к административной ответственности и назначили штраф. // Фото: sun9-72.userapi.com