Иностранец водил грузовик в Карелии и за это будет выслан из России

Гражданина иностранного государства остановили на одной из дорог Медвежьегорского района, когда он был за рулем грузовика. Мигрант не имел патента на осуществление трудовой деятельности, сообщили в МВД Карелии.

Ранее этого иностранца уже привлекали к административной ответственности за работу без патента в Прионежье. Его оштрафовали на две тысячи рублей, однако через две недели мигрант снова был за рулем.

Теперь суд оштрафовал его уже на пять тысяч и постановил выдворить из России.

Пока что нарушителя поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Карелия.

Работодателя также привлекли к административной ответственности и назначили штраф. // Фото: sun9-72.userapi.com