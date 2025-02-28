Аферисты обманули сельчанку на 2 миллиона рублей под видом инвестиций

49-летняя жительница одного из поселков Пудожского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что на протяжении полугода переводила деньги аферистам, поверив в возможность заработка на инвестициях, сообщили в МВД Карелии.

Все началось с рекламы в интернете, где предлагался дополнительный доход. Женщина заполнила анкету, указав свои контактные данные, после чего с ней связался «наставник». Он предложил ей попробовать себя в роли инвестора, зарабатывая на купле-продаже нефти, газа и драгоценных металлов.

Под руководством куратора женщина установила специальное приложение, зарегистрировалась в нем и открыла «брокерский счет». Для его пополнения она переводила средства на счета, указанные мошенниками. Ей внушали, что эти деньги конвертируются в криптовалюту. Позже женщина оформила два кредита и отправила заемные средства на те же счета, значительно увеличив сумму вложений.

Когда она попыталась вывести «заработанные» деньги, это оказалось невозможным. Вся прибыль оказалась фиктивной. Общий ущерб составил два миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.