Аэропорт Внуково отправил сотрудников в режим простоя

Столичный аэропорт Внуково оптимизирует расходы и поэтому перевел сотрудников в режим простоя. Это временные меры, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта.

Пойти на непопулярный шаг вынудила «непростая ситуация в авиаотрасли». «Внуково» вынуждено снижать расходы, сотрудникам предложили работать неполное время, сохранив за ними 2/3 оклада.

Речь о сокращении пока не стоит, уверяют во «Внуково», хотя источники утверждают, что ряд работников уже получили подобные предупреждения. Аэропорт также закрыл прием на работу нового персонала.

Напомним, в марте этого года из-за санкций и вызванного ими кризиса пассажиропоток аэропорта упал на 19%. // Фото: xusenru/ pixabay.com