Администрацию района Карелии обязали обеспечить людей чистой водой

Администрацию Пудожского района обязали решить проблему с питьевой водой для населения. Иск подал региональный Роспотребнадзор, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Во многих населенных пунктах муниципалитета централизованного водоснабжения нет вообще. Такие населенные пункты есть в Красноборском, Кривецком, Авдеевском, Кубовском, Пяльмском, Шальском и Куганаволокском сельских поселениях.

Более того, в них отсутствуют даже «общественные» колодцы – только те, что люди оборудовали сами в своих дворах, а также личные скважины. Информации о качества воды в этих источниках у Роспотребнадзора нет.

Поэтому суд удовлетворил иск ведомства и обязал районную администрацию до 1 марта 2025 года обеспечить население питьевой водой. // фото: freepik.com