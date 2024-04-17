ФАП в поселке Тунгозеро обещают превратить в «конфетку»

Условия получения медицинской помощи в ФАП поселка Тунгозеро нельзя назвать комфортными. Он построен еще в 70-х годах и давно требует капитального ремонта. Наконец работы начались, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В медучреждении нет санузла, на крыльце прогнили доски, входная группа не соответствует современным требованиям доступной среды.

Этот ФАП обслуживает 244 пациентов, в том числе 30 детей, так что привести его в порядок очень важно.

- Будет конфетка, а не ФАП,

- прокомментировала капитальный ремонт заведующая фельдшерско-акушерского пункта Оксана Скорик.

Подрядчик уже установил новые двери и раковины, приступает к ремонту входной группы и созданию санузла.

Когда полностью сойдет снег, начнут внутренние работы, ремонт входной группы и крыльца, создание пандусов. Обязательно покрасят стены и положат линолеум внутри здания. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте