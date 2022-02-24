99-летний ветеран войны рассказал о Сталинграде

В феврале в Петрозаводском филиале Петербургского Государственного Университета путей сообщения Императора Александра I проходит первый этап смотра-конкурса «Сталинград в моём сердце», организованный Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

Один из студенческих проектов колледжа направлен на исследование реальных писем солдат времен II мировой войны. На основе этой работы ребята сами написали военные треуголки, представив, что являются участниками Сталинградской битвы.

В преддверии Дня защитника Отечества в учебном заведении прошла встреча студентов с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Фёдоровичем Шошиным. В августе этого года участник героической обороны Сталинграда готовится отметить большой юбилей – 100 лет. В беседе онлайн ветеран похвалил письмо ребят, отметив, что сам мог бы написать такое своей подруге.

По словам преподавателя учебного заведения Арины Дрогуновой, Алексей Шошин привёл бесценные факты о Сталинградской битве, которые помогут учащимся в работе над проектом.

Ребята были приятно удивлены, что в столь почтенном возрасте человек так бодр и жизнерадостен. На вопрос о секрете долголетия Алексей Фёдорович ответил, что с юности занимается спортом и никогда не теряет оптимизма.

Участники встречи поблагодарили ветерана за Победу и пожелали крепкого здоровья! //Фото: Арина Дрогунова