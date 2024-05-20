8 июня на выставке «Россия» отпразднуют День Карелии

Ежегодно 8 июня отмечают дату образования нашей республики. В этот день в 1920 году была создана Карельская Трудовая Коммуна – автономное областное объединение в составе РСФСР.

8 июня – в День Республики Карелия – в Москве на выставке-форуме «Россия» запланирована праздничная программа. На главной сцене с 14 до 19 часов развернется фестиваль «Мельница Сампо». Посетителей выставки ждут выступления национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» и других исполнителей. Мероприятие пройдет при финансовой поддержке правительства Москвы.

На стенде региона в павильоне ВДНХ № 75 с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 15.30 состоятся два розыгрыша туристических путевок в нашу республику. Ещё один розыгрыш пройдет на главной сцене прямо во время фестиваля «Мельница Сампо». Он запланирован на 18.00. Получить купоны для участия в нем можно на стенде Карелии по завершении второго розыгрыша.

В течение всего дня на стенде республики будет проходить флешмоб «8 июня – в жизни каждого». Для участников, которые в этот день отмечают важное событие – будь то рождение, свадьба, помолвка или другое – подготовлены подарки. Чтобы их получить, достаточно любого документального подтверждения значимости 8 июня в жизни – паспорта, свидетельства о рождении, заключении брака, получении документа об образовании и т.д.

Для любителей рукоделия с 12 до 13 часов на стенде республики будет проходить мастер-класс по изготовлению карельской куклы. Здесь же с 14.15 до 14.45 и с 16.30 до 17.00 концертные программы представят оркестр ансамбля «Кантеле» и вокальная группа «Айно».

По сложившейся традиции празднование Дня республики в Карелии ежегодно проходит в разных муниципалитетах в конце лета, чтобы города и поселки смогли хорошо подготовиться к торжествам при финансовой поддержке правительства региона. В этом году празднование Дня республики состоится в Сегежском районе 24 августа.

Фото: пресс-служба правительства Карелии